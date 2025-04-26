İkinci randevu





Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de ikinci kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, elde ettiği 24 şampiyonlukla Süper Lig'in en başarılı takımı konumunda. Eflatun-sarılı takım ise Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında RAMS Park'ta yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Eyüpspor, sarı-kırmızılı ekibin lig tarihinde mağlup edemediği tek takım konumunda.



