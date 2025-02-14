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Galatasaray’ın farklı mağlubiyeti Hollanda manşetlerinde: ‘AZ dağıttı!’

Galatasaray’ın farklı mağlubiyeti Hollanda manşetlerinde: ‘AZ dağıttı!’

11:1914/02/2025, Cuma
G: 14/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Temsilcimiz Galatasaray dün akşam Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda AZ Alkmaar’a 4-1 mağlup oldu. Farklı yenilgi sonrası Galatasaray Hollanda manşetlerinde yer aldı.

AZ Alkmaar'ın Galatasaray'ı 4-1 mağlup etmesi Hollanda'da büyük ses getirdi.


İşte AZ Alkmaar'ın Galatasaray galibiyetinin Hollanda basınında yansımaları:

NH Nieuws'ta yer alan haberde, AZ Alkmaar'ın 4-1'lik galibiyeti, "AZ, Galatasaray'ı dağıttı" başlığıyla servis edildi.


Vandaag Inside ise farklı galibiyet karşısında şaşkınlık yaşandığını belirtti. 4-1'lik galibiyet için, "AZ, Galatasaray karşısında büyük galibiyetle şaşırttı." başlığı atıldı.


AZ Alkmaar'ın Avrupa Ligi'nde unutulamaz bir akşam yaşadığını yazan Voetbal International, "AZ, Galatasaray'ı geride bırakarak son 16'ya doğru büyük bir adım attı." manşetini kullandı.


De Telegraaf'ta yer alan haberde, "AZ, Galatasaray'a futbol dersi verdi" ifadeleri yer aldı. AZ Alkmaar'ı İstanbul'da daha sert bir atmosferin beklediği ancak Hollanda'daki futbolun sergilenmesi durumunda turun oldukça yakın olduğu vurgulandı.


NOS, AZ Alkmaar'ın rövanş maçına büyük özgüvenle çıkacağını yazdı ve "AZ, Türk lideri Galatasaray'ı geride bıraktı ve İstanbul'a güvenle gidebilir" başlığını attı.


#Galatasaray
#AZ Alkmaar
#UEFA Avrupa Ligi

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