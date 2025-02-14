Galatasaray’ın farklı mağlubiyeti Hollanda manşetlerinde: ‘AZ dağıttı!’

De Telegraaf'ta yer alan haberde, "AZ, Galatasaray'a futbol dersi verdi" ifadeleri yer aldı. AZ Alkmaar'ı İstanbul'da daha sert bir atmosferin beklediği ancak Hollanda'daki futbolun sergilenmesi durumunda turun oldukça yakın olduğu vurgulandı.



