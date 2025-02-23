Galatasaray'ın gönderdiği futbolcu yeni takımında şov yapıyor

Transfer olduğu günden bu yanan Panathinaikos'ta en çok ayın oyuncusu seçilen Tete'nin piyasa değeri de yükseldi. Transfermarkt verilerine göre Galatasaray'dan 7 milyon Euro bonservis karşılığında Pana'nın yolunu tutan 25 yaşındaki oyuncunun şu anki değeri ise 11 milyon Euro.