Galatasaray'ın gönderdiği futbolcu yeni takımında şov yapıyor

Galatasaray'da sezon başında gönderilen birçok futbolcuyla ilgili tartışmalar yaşanıyor. Bazı futbolcuların takımda daha fazla şans bulması gerektiği söylenirken bazı futbolcuların gittiği takımlarda etkili performanslar sergilemesi eleştirilerin yapılmasına neden oldu.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Tete, yaz transfer döneminde Yunanistan'ın Panathinaikos takımına imza atmıştı. Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'da beklentileri karşılayamasa da gittiği takımda etkili bir performans sergiledi.
Panathinaikos ile şimdiye kadar 10 gol atan kanat oyuncusu, 2 de asist yapma başarısı gösterdi. Takımının en etkili oyuncusu olarak gösterilen Tete, Panalı taraftarların en sevdiği oyuncu konumunda.
Konferans Ligi'nde bir üst tura yükselen Panathinaikos'ta Tete, Vikingur ile oynanan maçta da yıldızlaştı. 1-1 biten ilk maçın rövanşında evinde rakibini 2-0 yenen Yunan ekibi bir üst tura yükseldi. Tete bu maçta son golü atarak taraftarına büyük bir sevinç yaşattı.
Transfer olduğu günden bu yanan Panathinaikos'ta en çok ayın oyuncusu seçilen Tete'nin piyasa değeri de yükseldi. Transfermarkt verilerine göre Galatasaray'dan 7 milyon Euro bonservis karşılığında Pana'nın yolunu tutan 25 yaşındaki oyuncunun şu anki değeri ise 11 milyon Euro.
Tete'nin Panathinaikos ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
Okan Buruk döneminde kadroya katılan ve büyük beklenti duyulan Tete, Galatasaray'da istenmeyen oyuncu konumuna gelmişti. Brezilyalı futbolcu yeni takımında ise etkili bir oyun sergilemeyi başardı.