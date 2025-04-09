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Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu: Dünyaca ünlü yıldız geliyor

Galatasaray'ın ilk transferi belli oldu: Dünyaca ünlü yıldız geliyor

Haber Merkezi
09:189/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, dünyaca ünlü bir yıldızın transferini bitirerek, transfer dönemine flaş bir başlangıç yapmak istiyor. Okan Buruk'un onayı doğrultusunda, Mertens de bu transfer için görüşmelere katıldı ve yıldız oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı kırmızılı takım, dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katarak taraftarlarını mutlu etmenin planlarını yapıyor.

Galatasaray'ın, Manchester City'den ayrılacağını açıklayan Kevin De Bruyne'nin peşine düştüğü öğrenildi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Galatasaray'ın bu transfer operasyonunda Dries Mertens önemli rol oynamaya başladı.

Sezon sonunda futbolu bırakması ve teknik patron Okan Buruk'un ekibine katılması beklenen 37 yaşındaki yıldız, milli takımdan arkadaşı De Bruyne'yi ikna etmek adına temaslara başladı.


Mertens, Manchester City'den ayrılacağını resmen açıklayan De Bruyne'yi birkaç defa telefonla aradı ve sarı kırmızılı kulüp ile ilgili bütün bilgileri verdi.

33 yaşındaki De Bruyne bu sezon 30 maçta 4 gol attı, 7 asist yaptı.

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