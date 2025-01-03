Galatasaray'ın ilk transferi belli oluyor: Yıldız isim imzaya yakın

Sarı-kırmızılılar, ilk aşamada oyuncuyu 6 aylığına kiralamayı planlıyor.





Skriniar'ın maaşının bir kısmının Fransız takımı tarafından karşılanması ve satın alma opsiyonu gibi pürüzler üstünde görüşmeler devam ediyor.