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Galatasaray'ın ilk transferi belli oluyor: Yıldız isim imzaya yakın

Galatasaray'ın ilk transferi belli oluyor: Yıldız isim imzaya yakın

09:253/01/2025, Cuma
G: 3/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray ilk transferini PSG'den gerçekleştirmeyi planlıyor. Fransız ekibiyle anlaşma zemini yakalayan sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyu ikna etmek için çalışmalara başladı.

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

Devre arasında Victor Nelsson'u satmayı planlayan sarı-kırmızılılar, defans hattını Milan Skriniar ile güçlendirecek. 

Bir süredir oyuncunun kulübüyle görüşmelerini sürdüren Galatasaray, Paris Saint-Germain ile anlaşma zemini yakaladı.

Sarı-kırmızılılar, ilk aşamada oyuncuyu 6 aylığına kiralamayı planlıyor.


Skriniar'ın maaşının bir kısmının Fransız takımı tarafından karşılanması ve satın alma opsiyonu gibi pürüzler üstünde görüşmeler devam ediyor.

İki kulüp arasında görüşmeler olumlu geçerken, Slovak oyuncunun geleceği adına karar vermesi bekleniyor.

Fransa'da istediği şansı bulamayan bu sezon sadece 5 maçta forma giyebilen 29 yaşındaki stoper, düzenli oynayabileceği bir takıma sıcak bakıyor. 

#Süper Lig
#Galatasaray
#Milan Skriniar

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