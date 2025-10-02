Yeni Şafak
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi sıralaması tahmin edildi: Muhtemel rakipleri belli oldu

16:452/10/2025, Perşembe
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool zaferi sonrası Galatasaray'ın lig aşamasındaki sıralaması Football Rankings tarafından tahmin edildi.

Devler Ligi'ne Frankfurt yenilgisiyle başlayan Galatasaray ikinci hafta maçında Liverpool'u 1-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

İstatistik verilerinin yer aldığı Football Rankings sitesi, takımların Şampiyonlar Ligi'nin lig etabını kaçıncı bitirecekleri ve sonraki turlarda karşılaşacağı olası rakipleri hakkında tahminini açıkladı.

Galatasaray'ın lig etabını 21/22. sırada bitireceği belirtildi. Sarı-kırmızılılar böylelikle 11/12. sıralarda yer alan Tottenham veya Napoli ile son 16 turu için play-off mücadelesi verecek.

Sarı-kırmızılıların play-off turunu geçmesi halinde ise muhtemel rakipleri arasında Barcelona ve Bayern Münih bulunuyor.

#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Futbol
