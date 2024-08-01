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Spor

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

14:46 - 1/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:46 - 1/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Son şampiyon Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan başlayacak. Play-off turunu geçmesi halinde gruplara kalacak. Dün akşam oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu mücadelelerinin ardından temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri kim? İşte detaylar.

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2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak.


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Sarı kırmızılılar play-off turundaki ilk maçında 20-21 Ağustos tarihlerinde çıkacak.

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Devler Ligi'nde 2. ön eleme turu mücadelelerinin tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.


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Cimbom'un muhtemel rakipleri şu şekilde:


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Dinamo Zagreb - HIRVATİSTAN

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Young Boys - İSVİÇRE


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Kızılyıldız - SIRBİSTAN

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PAOK(YUNANİSTAN) - Malmö (İSVEÇ) (turu geçen)

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Midtjylland(DANİMARKA) - Ferencvaros (MACARİSTAN) (turu geçen)


#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#play-off
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