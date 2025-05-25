Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Fenerbahçelileri kızdıran olay

Galatasaray şampiyonluk kutlamalarını Yenikapı miting alanında yapacak. Kutlamalar için taraftarlar yerlerini alırken, Fenerbahçelileri kızdıran bir detay ortaya çıktı.
2024-2025 Süper Lig'ini lider olarak tamamlayan ve 5'inci yıldızı takma hakkı kazanan sarı-kırmızılı camia şampiyonluk törenine hazırlanırken, taraftarlar da Yenikapı'ya akın etmeye başladı.
7'den 70'e Sarı-kırmızı renklere gönül veren taraftarlar kapalı hava ve yağış ihtimaline rağmen 19.05'te başlayacak şampiyonluk kupa törenini ve sanatçıların da yer alacağı kutlamaları beklemeye başladı.
Kutlamalar için taraftarlar yerlerini alırken, Fenerbahçelileri kızdıran bir detay ortaya çıktı.
Taraftarların, Ali Koç maskeleriyle kutlamalara gelmesi, sarı lacivertli taraftarların tepkilerine neden oldu.