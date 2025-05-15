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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında Fenerbahçe'ye yapacağı gönderme belli oldu: 'Yüzde yüz bu yapılacak'

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında Fenerbahçe'ye yapacağı gönderme belli oldu: 'Yüzde yüz bu yapılacak'

Haber Merkezi
09:4815/05/2025, jeudi
G: 15/05/2025, jeudi
Yeni Şafak
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Trabzonspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olan Galatasaray, pazar günü evinde Kayserispor'dan alacağı bir beraberlik sonrasında ligde de şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında Fenerbahçe'ye yapacağı gönderme de belli oldu.

Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep Stadyumu’nda karşılaştığı Trabzonspor’u Osimhen (2) ve Barış Alper Yılmaz’ın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası şampiyonu olan Galatasaray, kupayı 19. Kez müzesine götürdü.

Sarı kırmızılı takım, pazar günü evinde Kayserispor'u konuk edecek.

Galatasaray bu karşılaşmada alacağı bir puan ile birlikte Fenerbahçe'nin maçına bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

En çok merak edilen konulardan birisi de Galatasaray'ın kutlamaları nasıl yapacağı.

Sarı kırmızılı takımın 25. şampiyonluk sonrasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye bir gönderme yapması bekleniyor.

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın kutlamalarda yapacağı hamleyi açıkladı. Çelikler şu ifadeleri kullandı:

"Liverpool-Manchester United şeyini gördünüz mü. Manchester'da bir üst geçide verdikleri reklamı?"

"Yüzde yüz Galatasaray aynısını yapacak. Ben Galatasaray'ı tanıyorsam aynısını yapacak."

"Liverpool, Manchester'da bir üst geçide 'Britanya'nın en başarılı takımına 37 mil uzaktasınız' reklamını astı."

"Kadıköy'de Fenerbahçe Stadı'nı gören bir reklam alanına belki yapılabilir. Oraya verilemese bile, Anadolu yakasında böyle bir reklamın olma ihtimalini çok yüksek görüyorum. "

"Boğaz'ın altına köprünün altına yazılar yazdırıyorlar. Oralara da yazı bekliyorum. Ali Bey her geçişinde görsün diye. Bunlar düşünülüyor, biliyorum yani."

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