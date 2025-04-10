Duyurulan kafilede üç futbolcu yer almadı. Galatasaray'ın konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:





"Milli takımdan sakat dönen ve tedavisi devam eden Elias Jelert ile takımımızın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde bugün gerçekleştirdiği son antrenmanda aldığı darbe sonrası dizinde esneme olan Kaan Ayhan ve kasığında zorlanma olan Kerem Demirbay tedbir amacıyla kamp kadrosundan çıkartılmıştır."