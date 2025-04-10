Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosu belli oldu. Galatasaray'da 3 isim, kafilede yer almadı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Samsunspor'un konuğu olacak.
Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosu açıklandı.
Duyurulan kafilede üç futbolcu yer almadı. Galatasaray'ın konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:
"Milli takımdan sakat dönen ve tedavisi devam eden Elias Jelert ile takımımızın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde bugün gerçekleştirdiği son antrenmanda aldığı darbe sonrası dizinde esneme olan Kaan Ayhan ve kasığında zorlanma olan Kerem Demirbay tedbir amacıyla kamp kadrosundan çıkartılmıştır."
İŞTE GALATASARAY'IN SAMSUN KAFİLESİ