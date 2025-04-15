Galatasaray'ın transferdeki ilk hedefi belli oldu: Yıldız futbolcu Galatasaray maçlarını izlemeye başladı

Yeni sezon çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'ın transferdeki ilk hedefi ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki yıldız futbolcuyla temasa geçerken, oyuncunun Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı belirtildi.
Sezonu çifte kupayla kapatmak isteyen Galatasaray, bir yandan da yeni sezon için kadro planlamasına başladı.
Teknik direktör Okan Buruk'un talebiyle orta saha için arayışlara başlayan sarı-kırmızılılar, rotayı bu kez Almanya'ya çevirdi.
Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan İlkay Gündoğan, Manchester City ile sözleşmesini uzatmasının ardından, sarı-kırmızılılar bu transferde defteri kapattı.
İlkay'a göre planlama yapmayan Galatasaray'ın asıl hedefinin Granit Xhaka olduğu bildirildi.
Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Bayer Leverkusen forması giyen tecrübeli orta saha Granit Xhaka ile temas kurdu. Sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki yıldızdan olumlu sinyal almasının ardından transferde düğmeye bastı.
Kulübü ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Granit Xhaka'nın, Galatasaray maçlarını takip etmeye başladığı aktarıldı. Sarı-kırmızılıların sezon biter bitmez Leverkusen ile masaya oturacağı kaydedildi.
Bu sezon Leverkusen ile 42 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 2 gol 7 asistlik performans ortaya koydu.
Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olan Xhaka, İsviçre Milli Takımı ile de 135 maçta 14 gol kaydetti.