Spor

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri kim, kaçıncı torbada yer alıyor? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

10:05 - 28/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:06 - 28/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanşında dün akşam İsviçre ekibi Young Boys’u konuk etti. Maç Young Boys’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı ve sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. Cimbom yoluna Avrupa Ligi’nden devam edecek. Bu kapsamda kura çekimi ve muhtemel rakipler de belli oldu. Peki, Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri kim, kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray kaçıncı torbada yer alıyor? İşte detaylar.

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, RAMS Park'ta karşılaştığı Young Boys'a 1-0 mağlup oldu ve elendi.


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İlk maç Young Boys’un 3-2’lik üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

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Sarı-Kırmızılılar yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.


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UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri 30 Ağustos Cuma günü TSİ 14.00'te yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak.


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Kura çekimi UEFA’nın resmi sitesinden naklen yayınlanacak.


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Avrupa Ligi’nde yeni sezon 25-26 Eylül’de oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.


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Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda final 21 Mayıs'ta San Mames Stadyumu'nda oynanacak.

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UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

1. Hafta: 25-26 Eylül 2024

2. Hafta: 3 Ekim 2024

3. Hafta: 24 Ekim 2024

4. Hafta: 7 Kasım 2024

5. Hafta: 28 Kasım 2024

6. Hafta: 12 Aralık 2024

7. Hafta: 23 Ocak 2025

8. Hafta: 30 Ocak 2025

Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025

Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025

Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025


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GALATASARAY’IN AVRUPA LİGİ’NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM, KAÇINCI TORBADA YER ALIYOR?

Galatasaray, muhtemel olarak UEFA Avrupa Ligi'nde 3. torbada yer alacak.


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3. torbada yer alan takımlar şu şekilde:

Galatasaray

Maccabi Tel Aviv

Ferencvaros

Qarabağ

Slovan Bratislava

Viktoria Plzen

Union SG

Dinamo Kiev

Ludogorets


#Galatasaray
#UEFA Avrupa Ligi
#Young Boys
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