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Spor

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri kim oldu, hangi grupta yer aldı?

14:41 - 30/08/2024 Cuma
Güncelleme: 14:40 - 30/08/2024 Cuma
Yeni Şafak

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys’u konuk etti. Maç Young Boys’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı ve sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. Cimbom yoluna Avrupa Ligi’nden devam edecek. UEFA tarafından bugün çekilen kuranın ardından Galatasaray'ın gruptaki rakipleri belli oldu. Peki, Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri kim oldu, hangi grupta yer aldı? İşte detaylar.

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, RAMS Park'ta karşılaştığı Young Boys'a 1-0 mağlup oldu ve elendi.


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İlk maç Young Boys’un 3-2’lik üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

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Sarı-Kırmızılılar yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.


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UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri bugün saat 14.00'de çekilen kuranın ardından belli oldu.



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Kura çekimi TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlandı.

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Avrupa Ligi’nde yeni sezon 25-26 Eylül’de oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.


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Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda final 21 Mayıs'ta San Mames Stadyumu'nda oynanacak.

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UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

1. Hafta: 25-26 Eylül 2024

2. Hafta: 3 Ekim 2024

3. Hafta: 24 Ekim 2024

4. Hafta: 7 Kasım 2024

5. Hafta: 28 Kasım 2024

6. Hafta: 12 Aralık 2024

7. Hafta: 23 Ocak 2025

8. Hafta: 30 Ocak 2025

Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025

Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025

Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025




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GALATASARAY’IN UEFA AVRUPA LİGİ’NDEKİ RAKİPLERİ KİM OLDU, HANGİ GRUPTA YER ALDI?


Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri şu şekilde;

> Tottenham

> Ajax

> Paok

> AZ Alkmaar

> Malmö

> Elfsborg

> RFS

> Dinamo Kiev








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3. torbada yer alan takımlar şu şekildeydi:

Galatasaray

Maccabi Tel Aviv

Ferencvaros

Qarabağ

Slovan Bratislava

Viktoria Plzen

Union SG

Dinamo Kiev

Ludogorets


#Galatasaray
#UEFA Avrupa Ligi
#Young Boys
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