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Galatasaray'ın yeni tesisleri tanıtıldı: Fotoğraftaki detay dikkati çekti

Galatasaray'ın yeni tesisleri tanıtıldı: Fotoğraftaki detay dikkati çekti

23:2217/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray Kulübünün yapımı tamamlanan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, basına tanıtıldı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Sportif AŞ yöneticileri ve teknik direktör Okan Buruk, iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde organizasyon öncesinde yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan, basın mensuplarına tesis hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yapılan gezide oyuncuların konakladığı odalar, antrenman alanları ve soyunma odası tanıtıldı.

Galatasaray'ın yeni tesislerindeki saha zeminleri dikkati çekti. Çimlerde en son teknolojinin kullanıldığı belirtildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gazetecilere oyuncuların etkinlik alanları hakkında bilgi verdi.

Gezi esnasında Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'nin odasına özel ilgi vardı. Arjantinli futbolcunun odası da gazetecilerle paylaşıldı.

Futbolcuların konaklayacağı odaların iç dizaynı bu şekilde görüntülendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un odasındaki bir tablo dikkati çekti. Gazeteciler tablonun fotoğrafını çekti.

O tabloda Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maçtaki bir pozisyonun görüntüsü vardı. Topun dışarıya çıktığını belirten o paylaşımda sarı kırmızılı kulüp "İyiler mutlaka kazanır" ifadesini kullanmıştı.

Tesislerdeki gezi iftar yemeğinin ardından son buldu.

#Galatasaray
#Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri
#Okan Buruk

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