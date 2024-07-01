Galatasaray'ın yeni transferi Batshuayi İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transferi konusunda anlaşmaya vardığı Belçikalı golcü Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalamak için İstanbul'da geldi.
Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar ilk takviyesini forvet hattına yaptı ve geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi ile anlaştı.
Belçikalı golcü, sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.
30 yaşındaki deneyimli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 75 maçta 44 gole imzasını atmıştı.
Batshuayi kariyerinde Beşiktaş forması da terletmişti.