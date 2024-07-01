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Spor

Galatasaray'ın yeni transferi Batshuayi İstanbul'a geldi

12:23 - 1/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:29 - 1/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Galatasaray'ın transferi konusunda anlaşmaya vardığı Belçikalı golcü Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalamak için İstanbul'da geldi.

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Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Sarı-kırmızılılar ilk takviyesini forvet hattına yaptı ve geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi ile anlaştı.

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Belçikalı golcü, sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

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30 yaşındaki deneyimli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 75 maçta 44 gole imzasını atmıştı.

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Batshuayi kariyerinde Beşiktaş forması da terletmişti.

#Galatasaray
#Michy Batshuayi
#Transfer
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