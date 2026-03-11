Yeni Şafak
Galatasaray'ın yıldızına Liverpool galibiyeti sonrasında efsane isimden telefon

20:2811/03/2026, Çarşamba
<p>Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 yendiği maç Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı. Sarı Kırmızılı birçok futbolcu için övgü mesajları atılırken gelen bir telefon Galatasaray'da büyük yankı uyandırdı.</p>
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Liverpool maçının yankıları devam ediyor. Sarı Kırmızılıların 1-0 kazandığı maç sonrasında birçok futbolcuya övgü mesajları gelirken efsane bir isimden gelen telefon büyük yankı uyandırdı.

Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı karşılaşmada sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Gabriel Sara, Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin de radarına girdi.

Brezilyalı futbolcunun uzun süredir takip edildiği ve son zamanlardaki formuyla milli takıma aday gösterilmeye başlanmıştı.

Galatasaray'ın eski kalecilerinden Taffarel aracılığıyla Sara ile görüşen Ancelotti'nin oyuncuya olan ilgisini gösterdiği aktarıldı.

Taffarel'in ayrıca Okan Buruk ile de görüştüğü ve oyuncuyla ilgili detaylı bilgi aldığı belirtildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Bruno Guimaraes'in sakatlığı sonrasında Gabriel Sara'nın milli takım için ilk aday olduğunu sosyal medya hesabından açıkladı. Ancelotti'nin ilerleyen günlerde açıklayacağı ön listede Sara'nın da olmasının beklendiğini ifade etti.

Brezilya Milli Takımı, Ancelotti yönetiminde Dünya Kupası'na hazırlanıyor. İtalyan teknik adamın Sara'yı Dünya Kupası'na götürüp götürmeyeceği henüz belli değil ancak mevcut sakatlıklar ve form durumlarına göre Galatasaraylı futbolcuyla ilgili olumlu bir düşüncenin oluşması hiç de uzak bir ihtimal olarak değerlendirilmiyor.

Gabriel Sara, Galatasaray'da ikinci sezonunu yaşıyor. Brezilyalı futbolcu, Championship'ten 20 milyon Euro bedelle sarı kırmızılılara gelmişti. Sara ile ilgili son günlerde İngiliz kulüplerinin ilgisinden de bahsediliyor.

