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Galatasaraylı efsaneden büyük iddia: Ben olsaydım ilk yarıda şampiyon olurduk

Galatasaraylı efsaneden büyük iddia: Ben olsaydım ilk yarıda şampiyon olurduk

20:3314/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
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1985-1991 yılları arasında Galatasaray forması giyen kulübün efsanelerinden Cevad Prekazi, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla değerlendirmelerde bulunurken, iddialı bir yorumda bulundu.

Cevad Prekazi'nin Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu sezon yaşananlarla ilgili A Spor'da yaptığı yorumlar şu şekilde:

"Jose Mourinho'nun yaptıkları terbiyesizlik. Onu neredeyse Türkiye'den kaçıracaksın. Galatasaray karşısında kocaman bir kampanya." 

"TFF sanki yok. Galatasaray'a neler neler yapmak istediler. Fenerbahçe ne istediyse yapıldı. Galatasaray ve Beşiktaş isteyince yapılmadı."

"Beşiktaş maçında Galatasaray'ın net penaltısını vermediler. Hakem yüzünden kaybettik."

"Maalesef Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya gitti. Birisi o çocuğa bir şeyler öğretseydi çok daha güzel olurdu."

"Barış Alper Yılmaz, şu an Avrupa'nın her yerinde oynar. Okan Buruk maalesef onu çoğu maçta harcıyor."

"Bugün Galatasaray'da oynasaydım, Galatasaray ligin ilk yarısında şampiyon olurdu." 

"Biz zamanında namağlup ikinci olduk. Bize hırsızlık yaptılar. Bizim şampiyonluğumuzu çaldılar. Yolumuza devam ettik. Sonra iki sezon şampiyon olduk."

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