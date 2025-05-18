Galatasaraylı futbolcular toplantıyı bastı: İstifa çağrısı yaptı

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk basın toplantısı düzenlediği sırada futbolcular tarafından baskın yedi. Yıldız oyuncuların Okan Buruk ile yaptığı tezahüratlar dikkat çekti. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 /5 Trendyol Süper Lig 36. haftasında Galatasaray konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

2 /5 Mücadelenin ardından teknik direktör Okan Buruk basın toplantısı düzenlediği esnada futbolcuları tarafından baskın yedi.

3 /5 "Şampiyon Cimbom" sloganlarıyla alana giren futbolcular teknik direktör Okan Buruk'u ıslattıktan sonra beraber sevinç yaşadılar.

4 /5 Basın toplantısını giren futbolcular, "Okan Buruk istifa" sloganları atarak göndermede bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, sezon içerisinde taraftarlar tarafından yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.