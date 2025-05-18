Galatasaraylı futbolcular toplantıyı bastı: İstifa çağrısı yaptı

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk basın toplantısı düzenlediği sırada futbolcular tarafından baskın yedi. Yıldız oyuncuların Okan Buruk ile yaptığı tezahüratlar dikkat çekti. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 36. haftasında Galatasaray konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Mücadelenin ardından teknik direktör Okan Buruk basın toplantısı düzenlediği esnada futbolcuları tarafından baskın yedi.
"Şampiyon Cimbom" sloganlarıyla alana giren futbolcular teknik direktör Okan Buruk'u ıslattıktan sonra beraber sevinç yaşadılar.
Basın toplantısını giren futbolcular, "Okan Buruk istifa" sloganları atarak göndermede bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, sezon içerisinde taraftarlar tarafından yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.
İşte o anlar.