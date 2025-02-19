Galatasaraylı taraftarlardan derbi öncesinde flaş hamle: Bağış kampanyası başlatılıyor

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde sarı kırmızılı taraftarlar, bağış kampanyası başlatmayı planlıyor.
Galatasaray'da seferberlik başlıyor.
Sarı kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe derbisi öncesinde bağış kampanyası başlatmaya hazırlanıyor.
Rizespor deplasmanında attığı iki kafa golüyle şampiyonluk yolunda takımına çok kritik 3 puan kazandıran Victor Osimhen, bir kez daha Galatasaray taraftarının gönlünde taht kurmayı başardı.
Fanatik'te yer alan habere göre; sarı kırmızılı taraftarlar, Osimhen'in bonservisinin alınması için bağış kampanyası başlatılmasını istiyor.
Bu talep önümüzdeki günlerde yönetim kurulunun toplantı gündemine de gelecek.
Diğer taraftan Çin’in otomotiv devleriyle yapılan sponsorluk görüşmelerinden beklenen sonucun çıkması halinde, böyle bir kampanyaya ihtiyaç duyulmadan Osimhen’in bonservisinin 75 milyon Euro’ya alınması planlanıyor.