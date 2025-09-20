Yeni Şafak
Galatasaraylı taraftarlardan yıldız isme tepki! Otelin önünde yuhaladılar

10:5420/09/2025, Cumartesi
G: 20/09/2025, Cumartesi
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takımın yıldız ismi mücadele sonrası kaldıkları otelin önünde ıslıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Galatasaray deplasmanda Eintracht Frankfurt'la karşılaştı.

Temsilcimiz 1-0 öne geçtiği mücadelede sahadan 5-1'lik mağlubiyetle ayrılırken sarı-kırmızılılar büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Öte yandan Galatasaray'da, Frankfurt maçının ardından Leroy Sane, gece takım otelinde sarı-kırmızılı taraftarın tepkisine maruz kaldı.


Fanatik'te yer alan habere göre taraftarların, Alman yıldızı yuhaladığı iddia edildi.

#Galatasaray
#Leroy Sane
#Eintracht Frankfurt
