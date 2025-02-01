Galatasaraylı taraftarların sevgilisi geri dönüyor: Anlaşma sağlandı

Ara transfer döneminde çalışmalarına hız veren Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak için görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Premier Lig'de forma giyen eski futbolcusu ile anlaşma sağladı.
Ara transfer döneminde çalışmalarına hız veren Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak için görüşmelerini sürdürüyor. Alvaro Morata'yla anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, bir transferi daha bitirmek üzere.
Galatasaray, Wolves forması giyen eski oyuncusu Mario Lemina'ya teklifini yaptı.
İngiliz kulübünde kadro dışı kalan Gabonlu orta sahanın bu teklife sıcak baktığı ve geri dönüşe hazır olduğunu Galatasaraylı yöneticilere iletti.
Wolwerhampton yetkilileriyle görüşmelere başlayan Galatasaray'ın ilk hedefi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak. Yapılacak görüşmelerin ardından transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Yıldız orta saha, 2019-20 sezonunda Galatasaray forması giymişti. Lemina, yaşadığı sakatlıklarla tam performans gösterememesine rağmen sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde iz bırakmıştı.
Mario Lemina, ligde oynanan bir maç sonrası yardımcı antrenörle tartışma yaşamış, takım kaptanlığı elinden alınmıştı. 31 yaşındaki Gabonlu orta saha, bu sezon 18 maça çıkarken 1 gol atıp 3 asistlik performans sergiledi.