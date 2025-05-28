Galatasaraylı yıldız antrenmanda korkuttu: Direğe çarptı karnına top geldi | VİDEO

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray sahasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda sarı-kırmızılıların yıldız ismi talihsiz iki sakatlık yaşadı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 /6 Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor.

2 /6 Son hafta karşılaşmasında Başakşehir'i konuk edecek sarı-kırmızılılar, bugün basına açık antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

3 /6 Kaleci Günay Güvenç antrenmanda 2 kez şanssız sakatlık yaşadı. Güvenç, Kerem Demirbay'ın çektiği şutta kurtarışını yaptı ve kafasını kale direğine çarptı.

4 /6 Kafasını kale direğine çarpan Günay Güvenç, tedavinin ardından idmana devam etti.

5 /6 Tecrübeli eldivenin sonraki pozisyonda ise top karın boşluğuna isabet etti. Sağlık ekipleri sahaya girerek hemen müdahale etti.