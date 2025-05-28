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Galatasaraylı yıldız antrenmanda korkuttu: Direğe çarptı karnına top geldi | VİDEO

Galatasaraylı yıldız antrenmanda korkuttu: Direğe çarptı karnına top geldi | VİDEO

18:5928/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
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Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray sahasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda sarı-kırmızılıların yıldız ismi talihsiz iki sakatlık yaşadı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor.

Son hafta karşılaşmasında Başakşehir'i konuk edecek sarı-kırmızılılar, bugün basına açık antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Kaleci Günay Güvenç antrenmanda 2 kez şanssız sakatlık yaşadı. Güvenç, Kerem Demirbay'ın çektiği şutta kurtarışını yaptı ve kafasını kale direğine çarptı.

Kafasını kale direğine çarpan Günay Güvenç, tedavinin ardından idmana devam etti.

Tecrübeli eldivenin sonraki pozisyonda ise top karın boşluğuna isabet etti. Sağlık ekipleri sahaya girerek hemen müdahale etti.

İşte Günay Güvenç'in sakatlık yaşadığı pozisyonlar:

#Galatasaray
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