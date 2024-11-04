Galatasaraylı yıldız antrenmanlara çıkmıyor: Tottenham maçı öncesi durumu şüpheli

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynayacağı maç öncesi beklenmedik bir gelişme yaşandı. Adalesinde ağrı hisseden yıldız futbolcu, Beşiktaş derbisi sonrası gerçekleşen antrenmanlarda yer almadı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta karşılaşmasında Tottenham ile karşı karşıya gelecek.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılılarda kritik Tottenham maçı öncesi kritik gelişme yaşandı.
Beşiktaş maçın itibaren adalesinde ağrı hisseden Osimhen, şu ana kadar gerçekleşen antrenmanlarda yer almadı.
Nijeryalı futbolcunun Tottenham karşısında forma giyip giyemeyeceği yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.