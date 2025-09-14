Yeni Şafak
Galatasaraylı yıldız için flaş açıklama: ‘Onu hiç beğenmedim, kabul edilebilir değil’

Galatasaraylı yıldız için flaş açıklama: 'Onu hiç beğenmedim, kabul edilebilir değil'

14/09/2025, Pazar
G: 14/09/2025, Pazar
Trendyol Süper Lig 5. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor’u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Maçın ardından ünlü yorumcu değerlendirmelerde bulunurken yıldız futbolcu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Nihat Kahveci, Kontraspor Youtube kanalında Galatasaray'ın Eyüpspor galibiyetini değerlendirdi.



"Ağır bir tempoda oynandı maç. Galatasaray; bugün yüzde 30'uyla oynadı, 2-0 kazandı. Bu oyun; Süper Lig'e yetiyor, 5'te 5 abi ama işin Şampiyonlar Ligi tarafı sıkıntı. Birçok maçı da bu tempoda oynadı. Avrupa'da bu oyunun 4-5 katı iyi oynaman lazım."



"Normalde kredisi olmasa devre arasında ilk çıkacak oyuncuydu. Neden çıkarmadığını da gördük. Bugün sahada yürüyerek, fazla kilosuyla golünü attı. Şaka maka 120-130 dakika oynadı, 3 tane golü var! Bu adam golcü abi. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bu fiziksel durumuyla saç baş yoldurabilir. Süper Lig'de ise fark yaratıyor."



"Maçın kilit anı Barış-Sara değişikliği. Barış, oyuna girdikten sonra çok fazla şut çekti ve en etkili oyuncuydu. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi seviyesinde Barış Alper Yılmaz'a ihtiyacı var, bugün net bir şekilde gördük."



"Leroy Sane'yi Kayserispor maçı dışında hiç beğenmedim. Beklentilerin altında kaldı. Eyüpspor çok kapandı diyeceğim ama Bayern'e, City'ye karşı da kapanıyorlardı.



İlk yarıdaki futbol, kabul edilebilir değil. İlk yarı atletik bir takım değil, teknik bir takımdı ama hiçbir şey üretemedi. Icardi ve Sane, sahada yoktu."

