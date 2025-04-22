Galatasaraylı yıldız Konyaspor maçının ardından patladı: "İnanamıyorum!"

Abdülkerim Bardakçı'nın maç sonunda yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama şu şekilde: "Gol attığımda sevinmiş olabilirim. Güzel bir gol attığım için onun etkisiyle sevinmiştim. Halbuki şampiyon olduğumuz sene Konyaspor'un küme düşme riski olduğu için gollere sevinmemiştim. Bunların görülmemesi çok üzücü. Ben 42 numara ile Konya'yı temsil etmeye devam edeceğim."