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Galatasaraylı yıldız Konyaspor maçının ardından patladı: "İnanamıyorum!"

Galatasaraylı yıldız Konyaspor maçının ardından patladı: "İnanamıyorum!"

23:0922/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yenerek Türkiye Kupası'nda finale çıktıkları maçtan sonra milli futbolcudan çarpıcı açıklamalar geldi.

Galatasaray'ın Konyaspor'u yendiği maçtan sonra Abdülkerim Bardakçı çarpıcı açıklamalar yaptı.

TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesinde tribünlerden gelen tepkiler sonrasında sinirlerine hakim olamayan Abdülkerim Bardakçı maçtan sonra konuyla ilgili konuştu. Bardakçı, "Ben Konya'yı temsil ediyorum, neden bunlar yapılıyor, anlamıyorum' dedi.

 Abdülkerim Bardakçı'nın maç sonunda yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama şu şekilde: "Gol attığımda sevinmiş olabilirim. Güzel bir gol attığım için onun etkisiyle sevinmiştim. Halbuki şampiyon olduğumuz sene Konyaspor'un küme düşme riski olduğu için gollere sevinmemiştim. Bunların görülmemesi çok üzücü. Ben 42 numara ile Konya'yı temsil etmeye devam edeceğim."

Abdülkerim Bardakçı, 2022-2023 sezonunun başında 3 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuştu.

Galatasaray'a transfer olduktan sonra gelişimine devam eden Abdülkerim Bardakçı, sarı kırmızılıların değişilmez isimlerinden biri haline geldi.

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