Galatasaraylı yıldız Liverpool maçından sonra galibiyet kutlamasına katılmadı: ‘İpler koptu’

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool'u Lemina'nın golüyle mağlup etti. Mücadele sonrasında sarı kırmızılı oyuncunun, galibiyet kutlamalarına katılmaması taraftarların tepkisini çekti. Bu durum ‘İpler koptu’ şeklinde yorumlandı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçını galibiyetle tamamladı.
Temsilcimiz Lemina’nın attığı golle, Liverpool’u 1-0 mağlup etti.
Karşılaşma sonrasında oyuncular, taraftarlarla galibiyeti kutlarken Icardi’nin orada olmaması dikkat çekti.
Mücadele forma giymeyen oyuncu, stadyumdan da ilk ayrılan isimdi.
Icardi’nin bu önemli galibiyet sonrasında takımla birlikte kutlamalara katılmaması, taraftarların da tepkisini çekti.
Icardi’nin bu davranışı camia ile iplerin koptuğu şeklinde yorumlandı.
Icardi’nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.