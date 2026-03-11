Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaraylı yıldız Liverpool maçından sonra galibiyet kutlamasına katılmadı: ‘İpler koptu’

Galatasaraylı yıldız Liverpool maçından sonra galibiyet kutlamasına katılmadı: ‘İpler koptu’

Haber Merkezi
10:2311/03/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool'u Lemina'nın golüyle mağlup etti. Mücadele sonrasında sarı kırmızılı oyuncunun, galibiyet kutlamalarına katılmaması taraftarların tepkisini çekti. Bu durum ‘İpler koptu’ şeklinde yorumlandı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçını galibiyetle tamamladı.

Temsilcimiz Lemina’nın attığı golle, Liverpool’u 1-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrasında oyuncular, taraftarlarla galibiyeti kutlarken Icardi’nin orada olmaması dikkat çekti.

Mücadele forma giymeyen oyuncu, stadyumdan da ilk ayrılan isimdi.

Icardi’nin bu önemli galibiyet sonrasında takımla birlikte kutlamalara katılmaması, taraftarların da tepkisini çekti.

Icardi’nin bu davranışı camia ile iplerin koptuğu şeklinde yorumlandı.

Icardi’nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

#galatasaray
#liverpool
#şampiyonlar ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney öldü mü?