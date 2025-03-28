Galatasaraylı yıldız sakatlandı: Derbi öncesi antrenmana çıkamadı

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Yıldız futbolcu ağrıları sebebiyle derbi öncesi son antrenmanda yer almadı.
Galatasaray, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın saat 20.30'da Beşiktaş'a konuk olacak.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un tadını kaçıran bir gelişme yaşandı.
Macar futbolcu Roland Sallai ağrıları nedeniyle son antrenmana katılmadı. 27 yaşındaki kanat oyuncusunun Beşiktaş maçının kadrosunda yer alıp almayacağı yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.