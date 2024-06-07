Galatasaraylı yıldıza sakatlık şoku: EURO 2024'te forma giyemeyecek

Galatasaray forması giyen yıldız oyuncuya Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesinde kötü haber geldi. Yıldız oyuncu yaptığı açıklamayla turnuvada forma giyemeyeceğini açıkladı. İşte detaylar...
Galatasaray forması giyen Victor Nelsson'dan kötü haber geldi.
Danimarkalı oyuncu yaptığı açıklamayla turnuvada yer almayacağını açıkladı.
“Ülkemle EURO'ya gidemediğim için yıkıldım. Sakatlığım umduğum kadar hızlı iyileşmedi."
"Çocuklara ve tüm personele bol şans diliyorum. Sizin için tezahürat yapacağım.”
Nelsson, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe maçı sonrasında sakatlanmış son hafta oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giymemişti.
25 yaşındaki futbolcu bu sezon 46 maça çıkarken 2 asistlik performans sergiledi.