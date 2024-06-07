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Spor

Galatasaraylı yıldıza sakatlık şoku: EURO 2024'te forma giyemeyecek

20:59 - 7/06/2024 Cuma
Güncelleme: 21:12 - 7/06/2024 Cuma
Yeni Şafak

Galatasaray forması giyen yıldız oyuncuya Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesinde kötü haber geldi. Yıldız oyuncu yaptığı açıklamayla turnuvada forma giyemeyeceğini açıkladı. İşte detaylar...

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Galatasaray forması giyen Victor Nelsson'dan kötü haber geldi.

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Danimarkalı oyuncu yaptığı açıklamayla turnuvada yer almayacağını açıkladı.

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“Ülkemle EURO'ya gidemediğim için yıkıldım. Sakatlığım umduğum kadar hızlı iyileşmedi."

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"Çocuklara ve tüm personele bol şans diliyorum. Sizin için tezahürat yapacağım.”


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Nelsson, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe maçı sonrasında sakatlanmış son hafta oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giymemişti.

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25 yaşındaki futbolcu bu sezon 46 maça çıkarken 2 asistlik performans sergiledi.


#Victor Nelsson
#Danimarka
#EURO 2024
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