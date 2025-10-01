Galatasaraylı yıldızdan şok tavır: Sadece o paylaşım yapmadı

Galatasaraylı yıldızın Liverpool galibiyetinin ardından tavırları dikkati çekti. Sevinç gösterisine katılmayan oyuncunun, sosyal medya hesabından da herhangi bir paylaşım yapmaması dikkati çekti.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Liverpool'u 1-0 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve son 10 dakikada görev yapan Mauro Icardi'nin karşılaşmanın ardından tavırları dikkati çekti.
Arjantinli yıldız, son düdüğün ardından futbolcuların saha ortasında yaşadığı sevinç gösterisine katılmadı.
Mauro Icardi'nin ayrıca sosyal medya hesabı Instagram'dan böylesine önemli bir galibiyetin ardından hiçbir paylaşım yapmadığı görüldü.
Icardi'nin yedek kaldığı için böyle bir tavır takındığı şeklinde yorumlar yapıldı.
32 yaşındaki futbolcu, 11'de olmadığı Frankfurt maçında olduğu gibi Liverpool karşılaşmasında da ısınmaya çıkmamış ve bu nedeniyle eleştiri almıştı.