Galatasaraylı yıldızdan tesislerde dikkat çeken çıkış: "Burada ne işi var kaldırın"

Kemerburgaz Tesisleri'nde Galatasaraylı yıldızın serzenişi dikkat çekti oldu. Yemekhanede sunulan yiyecekleri inceleyen yıldız oyuncunun çalışanlara, "Burada ne işi var kaldırın" dediği ortaya çıktı.

1 /4 Performansıyla adından söz ettiren Galatasaray'ın yıldız orta sahası İlkay Gündoğan, saha dışındaki hareketleriyle de teknik ekibin takdirini kazanmış durumda.

2 /4 Tecrübesiyle takımdaki ortama pozitif etki eden Gündoğan'ın kulüp tesislerinde dikkat çeken bir davranışa imza attığı kaydedildi. Gazeteci İbrahim Seten, Gündoğan'ın tesis yemekhanesinde yer alan yiyecekleri sorguladığını açıkladı.

3 /4 'Sorgulayan bir adam' “İlkay Gündoğan’ın futbolculuktan sonra teknik kadroya geçişi olabilir. Yemeklerde ne yeniyor, bunu sorgulayan bir adam."

