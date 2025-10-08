Galatasaraylı yıldızdan tesislerde dikkat çeken çıkış: "Burada ne işi var kaldırın"

Kemerburgaz Tesisleri'nde Galatasaraylı yıldızın serzenişi dikkat çekti oldu. Yemekhanede sunulan yiyecekleri inceleyen yıldız oyuncunun çalışanlara, "Burada ne işi var kaldırın" dediği ortaya çıktı.
Performansıyla adından söz ettiren Galatasaray'ın yıldız orta sahası İlkay Gündoğan, saha dışındaki hareketleriyle de teknik ekibin takdirini kazanmış durumda.
Tecrübesiyle takımdaki ortama pozitif etki eden Gündoğan'ın kulüp tesislerinde dikkat çeken bir davranışa imza attığı kaydedildi. Gazeteci İbrahim Seten, Gündoğan'ın tesis yemekhanesinde yer alan yiyecekleri sorguladığını açıkladı.
'Sorgulayan bir adam'
“İlkay Gündoğan’ın futbolculuktan sonra teknik kadroya geçişi olabilir. Yemeklerde ne yeniyor, bunu sorgulayan bir adam."
'Kaldırın demiş. Kaldırmışlar'
"Tesislerdeki yemekhanede Nutella görünce 'Bunun burada ne işi var? Kaldırın' demiş. Kaldırmışlar."