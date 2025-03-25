Galatasaraylı yıldızdan veda sinyali: Yeni takımına transfer için tarih verdi!

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira’nın menajeri Pablo Bentancur, oyuncunun Boca Juniors’a transfer olma isteğini bir kez daha dillendirdi. Sözleşmesi 2026’ya kadar devam eden Torreira’nın yaz transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor. 29 yaşındaki yıldızın transferi için tarih verildi. Detaylar haberimizde.

1 /5 Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira için flaş bir iddia gündeme düştü.

2 /5 Uruguaylı futbolcunun Boca Juniors'ta forma giymek istediği menajeri tarafından sıkça dile getirilirken bu kez de transfer için tarih verildi.



3 /5 Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, Torreira'nın 14 Haziran ile 13 Temmuz arasında oynanacak olan FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda Boca Juniors ile mücadele etmek istediğini söyledi.



4 /5 29 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili yaz transfer döneminde hareketlilik yaşanması bekleniyor.

