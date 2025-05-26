Galatasaraylı yıldızın kutlamaya neden katılmadığı ortaya çıktı

Galatasaraylı futbolcu Alvaro Morata'nın şampiyonluk kutlamasına katılmaması dikkati çekmişti. Yıldız ismin Yenikapı'ya neden gelmediği belli oldu.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Yenikapı'da düzenlenen kutlama programında kupasını kaldırdı.
Kutlamalarda birçok sanatçı yer alırken, futbolcular ve teknik ekip, belirledikleri şarkılarla sahneye çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da şampiyonluk şarkıları söyleyip doyasıya eğlendi.
Galatasaray'ın golcüsü Alvaro Morata'nın kutlamaya katılmaması ise merak konusu oldu.
İspanyol yıldızın, kızının rahatsızlığı sebebiyle düzenlenen etkinlikte yer almadığı öğrenildi.