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Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Gardi yıldız futbolcunun temsilcisiyle buluştu

Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Gardi yıldız futbolcunun temsilcisiyle buluştu

11:4230/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
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Trendyol Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluk için mücadelesini sürdüren Galatasaray'da, yeni sezonun transfer planlaması da devam ediyor. Başkan Dursun Özbek'in tam yetki verdiği menajer George Gardi, yıldız futbolcunun temsilcisiyle bir araya geldi.

Yeni sezonun transfer çalışmalarını başlatan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, hayallerini süsleyen yıldız futbolcu için George Gardi'ye tam yetki verdi.


Oblak, Xhaka ve Leroy Sane gibi isimleri listesine alan Dursun Özbek, özellikle Sane transferi için George Gardi'yi görevlendirdi.

Oblak, Xhaka ve Leroy Sane gibi isimleri listesine alan Dursun Özbek, özellikle Sane transferi için George Gardi'yi görevlendirdi.

Sane'nin menajeriyle yapılan ilk görüşmeden olumlu veya olumsuz bir sonuç çıkmasa da yıldız futbolcu Galatasaray'a soğuk değil.

Önceliği Bayern Münih'e veren Leroy Sane, Alman deviyle anlaşma sağlayamaması durumunda diğer teklifleri değerlendirecek.

Önceliği Bayern Münih'e veren Leroy Sane, Alman deviyle anlaşma sağlayamaması durumunda diğer teklifleri değerlendirecek.

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