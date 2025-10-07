Galatasaraylıları korkutan Victor Osimhen görüntüsü

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen milli takım kampına katıldı. Son olarak Nijerya'dan sakat olarak dönen Osimhen'in antrenman öncesi çekilen görüntüsü Galatasaraylıları korkuttu.
Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, milli maçlar için ülkesi Nijerya'ya gitti.
Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndaki görüntüleri dikkat çekti. Antrenman sahasının büyük bölümünün topraktan oluşu, tesis yetersizliği ve futbol standartlarından uzak oluşu sosyal medyada Galatasaraylılar tarafından tepkiyle karşılandı.
Yıldız oyuncunun antrenman öncesi saha dışında yer alan çimenlikte takım doktoru tarafından ayak bileğine bandaj yapıldığı anlar da dikkat çekti.
Sosyal medyada yer alan bu fotoğraflar, Galatasaraylı taraftarların tepkisine yol açtı.
İşte sarı-kırmızılı taraftarların Nijerya Milli Takımı'nın kamp yaptığı yer ve Osimhen hakkındaki yorumları;
Geçtiğimiz milli arada oynanan Ruanda karşılaşmasında sakatlanan Victor Osimhen 3-4 hafta sahalardan uzak kalmıştı.