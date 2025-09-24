Galatasaraylıları pişman eden performans! Yıldız futbolcunun golü maça damga vurdu

Galatasaray'ın sezon başında kiralık gönderdiği yıldız futbolcu performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Takımının kupada oynadığı maçta golünü de atan genç yıldız karşılaşmaya damga vurdu.
İtalya Kupası 2. tur maçında Udinese sahasında Palermo ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edilen Nicolo Zaniolo mücadeleye ilk 11'de başladı.
41. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İtalyan yıldızın sol ayağıyla yaptığı vuruşta top köşeden filelerle buluştu.
Udinese 45'te bir gol daha bulurken, rakibi uzatmalarda farkı 1'e indirse de 2-1 kazanmayı başardı.
Nicolo Zaniolo mücadelede 70 dakikada forma giydi.
Hocasından övgü aldı
Maçın ardından Zaniolo hakkında konuşan Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, "Zaniolo'nun gol atmasından dolayı mutluyum, yeteneğini gösteren sinyaller verdi. Ancak çok daha fazlasını yapabileceğini biliyoruz." dedi.