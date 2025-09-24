Galatasaraylıları pişman eden performans! Yıldız futbolcunun golü maça damga vurdu

Hocasından övgü aldı





Maçın ardından Zaniolo hakkında konuşan Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, "Zaniolo'nun gol atmasından dolayı mutluyum, yeteneğini gösteren sinyaller verdi. Ancak çok daha fazlasını yapabileceğini biliyoruz." dedi.