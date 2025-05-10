Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaraylıları üzen Victor Osimhen gelişmesi: Fabrizio Romano açıkladı

Galatasaraylıları üzen Victor Osimhen gelişmesi: Fabrizio Romano açıkladı

Haber Merkezi
16:4010/05/2025, Cumartesi
G: 10/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı takımın bonservisini almak istediği Osimhen ile ilgili gerçeği İtalya basını açıkladı.

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisini almak istediği biliniyor.

Sarı kırmızılı takım, Napoli'nin istediği 75 milyon euro yu bulmak için çalışmalar yapıyor.

Fakat Galatasaray'a İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'dan kötü bir haber geldi. Ramano, Osimhen için şu cümleleri kullandı:

"Victor Osimhen, Napoli'ye geri dönecek ama Napoli'de de kalmayacak."

"75 milyon euro çıkış maddesi var. Bu çok net. 12 milyon euro da Napoli'den net maaş alıyor."

"Premier Lig kulüpleri için maaş fazla. Osimhen için şu anki alternatifler şu şekilde..."

"Maaşında indirime giderse Premier Lig olabilir. Başka fırsatlar da var. Suudi Arabistan'dan isteyenler var. Juventus da var."

#Galatasaray
#Osimhen
#Napoli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
9000 gün değil, 7200 prim günü emekli edecek! 1999 sonrası SGK girişi olana 5 yıl kazançlı emeklilik tablosu oluştu