Galatasaraylıları üzen Victor Osimhen gelişmesi: Fabrizio Romano açıkladı

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı takımın bonservisini almak istediği Osimhen ile ilgili gerçeği İtalya basını açıkladı.

1 /7 Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisini almak istediği biliniyor.

2 /7 Sarı kırmızılı takım, Napoli'nin istediği 75 milyon euro yu bulmak için çalışmalar yapıyor.

3 /7 Fakat Galatasaray'a İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'dan kötü bir haber geldi. Ramano, Osimhen için şu cümleleri kullandı:

4 /7 "Victor Osimhen, Napoli'ye geri dönecek ama Napoli'de de kalmayacak."

5 /7 "75 milyon euro çıkış maddesi var. Bu çok net. 12 milyon euro da Napoli'den net maaş alıyor."

6 /7 "Premier Lig kulüpleri için maaş fazla. Osimhen için şu anki alternatifler şu şekilde..."