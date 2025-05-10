Galatasaraylıları üzen Victor Osimhen gelişmesi: Fabrizio Romano açıkladı

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı takımın bonservisini almak istediği Osimhen ile ilgili gerçeği İtalya basını açıkladı.
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisini almak istediği biliniyor.
Sarı kırmızılı takım, Napoli'nin istediği 75 milyon euro yu bulmak için çalışmalar yapıyor.
Fakat Galatasaray'a İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'dan kötü bir haber geldi. Ramano, Osimhen için şu cümleleri kullandı:
"Victor Osimhen, Napoli'ye geri dönecek ama Napoli'de de kalmayacak."
"75 milyon euro çıkış maddesi var. Bu çok net. 12 milyon euro da Napoli'den net maaş alıyor."
"Premier Lig kulüpleri için maaş fazla. Osimhen için şu anki alternatifler şu şekilde..."
"Maaşında indirime giderse Premier Lig olabilir. Başka fırsatlar da var. Suudi Arabistan'dan isteyenler var. Juventus da var."