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Geleceği merak ediliyordu: Muslera'dan yönetimi şaşırtan yanıt

Geleceği merak ediliyordu: Muslera'dan yönetimi şaşırtan yanıt

13:2118/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
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Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray'da en çok merak edilen konuların başında Fernando Muslera'nın durumu geliyor. Uruguaylı file bekçisinin, yönetimin teklifine flaş bir yanıt verdiği ortaya çıktı.

Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Takvim'in haberine göre, Uruguaylı file bekçisinin takımda 1 yıl daha kalması için yönetimden büyük bir baskı var.

Sarı kırmızılıların 'Bizimle 1 yıl daha kal' diye teklif yaptığı tecrübeli kaleciden şok bir cevap geldi.

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanan Young Boys maçında ıslıklanan Muslera'nın o maçta yaşananları unutmadığı ve bu yüzden de yeni sözleşme teklifine şimdilik 'Evet' demediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı yönetim, Fernando Muslera'yı ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor.

2011 yılından beri Galatasaray'da forma giyen başarılı eldiven bu sezon 41 karşılaşmada 53 gol yerken kalesini 11 kez gole kapatma başarısı gösterdi.


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