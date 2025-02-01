Gençlerbirliği, 18 yaşındaki futbolcusunu Premier Lig’e transfer etmeye hazırlanıyor. İngiltere devi genç oyuncu Baran Yıldız ile anlaşma sağladı ve imzaların atılması bekleniyor. Baran Yıldız Süper Lig’de de Başakşehir, Alanyaspor ve Galatasaray gibi takımların radarında bulunuyordu. Detaylar haberimizde.

1 /6 1.Lig takımlarından Gençlerbirliği forması giyen 18 yaşındaki Baran Yıldız, İngiltere’nin dev takımlarından Newcastle United'a transfer olmaya hazırlanıyor.



2 /6 İngiliz ekibinin genç oyuncu ile 4,5 yıllık bir sözleşme imzaladığı belirtildi.



3 /6 Yeni Ankara haber sitesinde Ömercan Özmen’in aktardığı bilgilere göre; İngiltere Premier League ekiplerinden Newcastle United, Gençlerbirliği’nde forma giyen 18 yaşındaki Baran Yıldız ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.



4 /6 GENÇLERBİRLİĞİ BARAN YILDIZ TRANSFERİNDEN NE KADAR KAZANACAK?



Haberde, profesyonel sözleşmesi bulunmayan Yıldız için İngiliz ekibinin Gençlerbirliği'ne 2,5 milyon TL ödeyeceği ve ayrıca sonraki satıştan yüzde 15 pay hakkı olduğu aktarıldı.



5 /6 Baran Yıldız’ın, Başakşehir, Alanyaspor ve Galatasaray scoutları tarafından da takip edildiği iddia edildi.