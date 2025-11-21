Gheorghe Hagi'den Türkiye eşleşmesi sonrası çarpıcı açıklama: ‘Bunu yaparsak şansımız var’

Romanya ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Gheorghe Hagi, Rumen basınına yaptığı açıklamada play-off yarı finalindeki Türkiye maçının kritik önem taşıdığını belirtti.
Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi, 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile Türkiye arasında oynanacak kritik eşleşme öncesi Rumen basınına konuştu.
Hagi'nin açıklamaları şöyle:
"Türkiye maçının sonrasını konuşmak tamamen yanlış. Türkiye maçına odaklanmalıyız çünkü birçok ayrıntı var.
Tüm detayları gözden geçirecek çok deneyimli bir teknik direktörümüz var. Maça detaylı bir şekilde hazırlanmalıyız çünkü çok ayrıntılar fark yaratır.
Deplasmanda oynayacağız ve kesinlikle çok zor olacak ama imkansız diye bir şey yok. Önemli olan inanmak, cesaretli oynamak ve iyi bir maç çıkarmak. Herkes elinden geleni yapmalı."
Hagi, Romanya'nın doğru konsantrasyon ve doğru kadro yapısıyla 2026 Dünya Kupası'na gitme şansına sahip olduğunun altını çizdi.
Türkiye - Romanya rekabeti tarih boyunca 26 maça sahne oldu; ay-yıldızlılar 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyetle geride.