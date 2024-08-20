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Spor

Görüşmeler başladı! Okan Buruk Süper Lig’den o yıldızı istiyor

16:43 - 20/08/2024 Salı
Güncelleme: 16:43 - 20/08/2024 Salı
Yeni Şafak

Galatasaray’da stoper arayışları hız kazandı. Teknik direktör Okan Buruk defans bölgesine takviye yapılması konusunda ısrarcı. Tecrübeli teknik adam Süper Lig’de forma giyen yıldız futbolcu için talimat verdi. Galatasaray oyuncunun kulübü ile görüşmelere başladı. Detaylar haberimizde.

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Son dönemlerde ismi Galatasaray ile anılan Trabzonsporlu futbolcu Batista Mendy hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.


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Fransız basınından L'Equipe'nin haberine göre; Galatasaray yöneticileri, Trabzonspor yöneticileri ile transfer için görüşmelere başladı.


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Haberde ayrıca henüz bir anlaşma olmadığının altı çizilirken, sarı-kırmızılıların Fransız futbolcu için en az 10 milyon Euro bonservis bedeli ödemesinin gerekeceği iddia edildi.


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İngiltere Premier League ekibi Crystal Palace'nin de oyuncuyu transfer etmek istediği öne sürülürken, miktarı henüz öğrenilmeyen bir teklif yapılıp beklemeye geçildiği aktarıldı.


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2023/24 sezonundan bordo-mavili forma ile tüm kulvarlarda 38 maça çıkan 1.91'lik orta saha oyuncusu, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.


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Batista Mendy kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?


Batista Adélino Mendy, Fransız bir profesyonel futbolcudur. 12 Ocak 2000 yılında Fransa'nın Saint-Nazaire kentinde doğmuştur.


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Defansif orta saha mevkiinde görev almaktadır ve şu anda Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giymektedir.


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Mendy, futbol hayatına Fransa'da başladı ve Nantes altyapısında yetişti.


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Profesyonel kariyerine Fransa'da Nantes’te forma giyerek başladı.

#Galatasaray
#Okan Buruk
#Batista Mendy
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