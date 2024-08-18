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Spor

Göztepe-Fenerbahçe maçında skandal hatalar: "2 penaltı verilmedi"

Haber Merkezi
10:27 - 18/08/2024 Pazar
Güncelleme: 10:29 - 18/08/2024 Pazar
Yeni Şafak

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçındaki pozisyonları, eski hakem Fırat Aydınus değerlendirdi.

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Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi.

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Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

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Karşılaşma sonrasında eski hakem Fırat Aydınus, TV8,5'ta tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

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Aydınus'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

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"En Nesyri’nin bu pozisyonunda ofsayt bayrağı kalktı ancak ofsayt yoktu. Oyuncu tam vuruş anındayken Göztepeli oyuncu rakibini tek ayağının üzerinde itiyor ve bozuyor."

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"Bu pozisyon bana göre penaltı."

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"Göztepe’nin iptal edilen golünde oyuncu hem ayakla hem koluyla faul yapıyor."

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"VAR’ın devreye girmesi ve golü iptal etmesi doğru."

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"İlk yarıda Fenerbahçe aleyhine kalkan 3. hatalı ofsayt kararı bu."

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"Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda Göztepeli oyuncu o kadar dağınık geliyor ki önce diziyle sonra ayağıyla ve hem de yukarıdan Osayi’yi indiriyor. Bu pozisyon penaltı."

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"Bu pozisyonun başında St. Maximin’e faul var, devamında Maximin’in müdahalesinde dizinin kırılması sebebiyle sarı verilmiş olabilir."

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"Ben buna kırmızı diyorum."

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"Top kaleye paralel gelirken Göztepeli oyuncu topa müdahale etmek istiyor, Mert Müldür topu bırakıp ayağını topla rakip arasına sokuyor ve topa vurmasını engelliyor. Bu pozisyon penaltı."

#Fenerbahçe
#Göztepe
#Süper Lig
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