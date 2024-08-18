Göztepe-Fenerbahçe maçında skandal hatalar: "2 penaltı verilmedi"

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçındaki pozisyonları, eski hakem Fırat Aydınus değerlendirdi.
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi.
Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşma sonrasında eski hakem Fırat Aydınus, TV8,5'ta tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
Aydınus'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"En Nesyri’nin bu pozisyonunda ofsayt bayrağı kalktı ancak ofsayt yoktu. Oyuncu tam vuruş anındayken Göztepeli oyuncu rakibini tek ayağının üzerinde itiyor ve bozuyor."
"Bu pozisyon bana göre penaltı."
"Göztepe’nin iptal edilen golünde oyuncu hem ayakla hem koluyla faul yapıyor."
"VAR’ın devreye girmesi ve golü iptal etmesi doğru."
"İlk yarıda Fenerbahçe aleyhine kalkan 3. hatalı ofsayt kararı bu."
"Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda Göztepeli oyuncu o kadar dağınık geliyor ki önce diziyle sonra ayağıyla ve hem de yukarıdan Osayi’yi indiriyor. Bu pozisyon penaltı."
"Bu pozisyonun başında St. Maximin’e faul var, devamında Maximin’in müdahalesinde dizinin kırılması sebebiyle sarı verilmiş olabilir."
"Ben buna kırmızı diyorum."
"Top kaleye paralel gelirken Göztepeli oyuncu topa müdahale etmek istiyor, Mert Müldür topu bırakıp ayağını topla rakip arasına sokuyor ve topa vurmasını engelliyor. Bu pozisyon penaltı."