Hacıosmanoğlu açıkladı: Galatasaray-Fenerbahçe maçını kim yönetecek?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da gerçekleşen toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe maçını yabancı hakemin yöneteceğini duyurdu. İşte TFF'nin derbiye düşündüğü isim...
Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi iki kulüp temsilcileri Riva'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasına başkan Hacıosmanoğlu tarafından davet edildi.
Yapılan görüşmeler sonucunda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, saat 13.00'te gündeme dair gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.
'SAMİMİ OLARAK TARAFLARA ÇAĞRI YAPTIK'
"Tüm kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabetine yakışan, sağduyunun ve karşılıklı saygının öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu, futbolun sağlıklı bir atmosferde iklimde geçmesini arzu ediyoruz. Samimi olarak taraflara çağrı yaptık. Zira iki kulüp arasındaki gerginliğin Türk futbolunu olumsuz etkiliyor. Futbol ailesinin üyeleri olarak kulüplerin hepsi eşit derecede önemlidir. TFF olarak bu ailenin tüm üyelerini düşünmek zorundayız. Adımlarımızı buna göre atıyoruz. Sadece Süper Lig değil tüm ligler değerlidir."
'KİMİN SAMİMİYETSİZ OLDUĞUNU KAMUOYUNA BIRAKIYORUM'
"Galatasaray ve Fenerbahçe'ye davetimizle alakalı bilgi verdik. Fenerbahçe 'Tamam' dedi ama Galatasaray 'Salı günü divan kurulu var, çarşamba olsun.' dedi. Fenerbahçe'ye sorduk, olumlu dönüş yaptılar. Sonrasında arkadaşlarımız Galatasaray'a çarşamba günü olacağı konusunda dönüş yaptı ve açıklamayı yaptık. Bunların ışığında kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum."
'DERBİNİN HAKEMİ DÜNYA ÇAPINDA BİR YABANCI OLACAK'
"Yönetim kurulundaki arkadaşlar, yetkiyi bana verdiler. Tartışmayı kesmek için ve hakem arkadaşlarımızı tartışılır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Salı günü yazışmalar yapacak, teyitleri alındı. Hakemin dünya çapında yabancı olacağını söyleyebilirim. Hakem atamalarını MHK yapıyor. Hafta sonu hakemi duyarsınız."
GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇINI KİM YÖNETECEK?
Basında yer alan haberlere göre; Federasyon, FIFA kokartlı hakem Slavko Vinčić'i Galatasaray-Fenerbahçe derbisine atamayı düşünüyor. Karar resmileşirse; Vinčić'in Şampiyonlar Ligi'ndeki PSV-Juventus maçını yönettikten sonra İstanbul'a getirileceği iddia edildi.
GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray-Fenerbahçe maçı, Trendyol Süper Lig 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.