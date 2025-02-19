Hacıosmanoğlu açıkladı: Galatasaray-Fenerbahçe maçını kim yönetecek?

'SAMİMİ OLARAK TARAFLARA ÇAĞRI YAPTIK'

"Tüm kamuoyunun beklentisi derbinin tarihi rekabetine yakışan, sağduyunun ve karşılıklı saygının öne çıktığı, centilmenliğin konuşulduğu, futbolun sağlıklı bir atmosferde iklimde geçmesini arzu ediyoruz. Samimi olarak taraflara çağrı yaptık. Zira iki kulüp arasındaki gerginliğin Türk futbolunu olumsuz etkiliyor. Futbol ailesinin üyeleri olarak kulüplerin hepsi eşit derecede önemlidir. TFF olarak bu ailenin tüm üyelerini düşünmek zorundayız. Adımlarımızı buna göre atıyoruz. Sadece Süper Lig değil tüm ligler değerlidir."