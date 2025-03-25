Hagi'den Gökhan İnler'e: Seni Galatasaray'da görmek istemiyorum

Galatasaray ve Beşiktaş döneminde neler yaşadın, Fenerbahçe'deki dönemine benzer bir durum mu oldu senin için?





"Fenerbahçe'ye ben bir arkadaşımla beraber gittim. Orada ikimizi de almadılar. Daha sonra Galatasaray'a gittik ve çok önemli bir test maçımız vardı. O dönemde Galatasaray'ın hocası Hagi'ydi ve maçı izlemeye sadece bizim için gelmişti. O gün nasıl olduysa benim arkadaşım gelmedi. Ben, yine de kendimi en iyi şekilde profesyonelce maça hazırladım. Sahaya çıkar çıkmaz Hagi bana, 'Arkadaşın gittiyse, seni de görmek istemiyorum!' dedi. Beni hiç izlemedi aslında Hagi. Oynayamadım bile. Daha sonra Sergen Yalçın'ın sayesinde Beşiktaş'ın altyapısına gidebildim. Beşiktaş'ta daha sonra A takımla idmanlara çıktım. Çıktım 1-2 hafta. Daha sonra benim eski kulübüm beni istedi ve geri gelmem gerektiğini söylediler. Anlaşma olmadı. 4-5 aylık bir süreç oldu benim için. Oynayamadım ve benim için çok zordu."











