Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Hakan Çalhanoğlu’na Fenerbahçe ve Galatasaray sorusu: Flaş yanıt!

Hakan Çalhanoğlu’na Fenerbahçe ve Galatasaray sorusu: Flaş yanıt!

15:3812/10/2025, Pazar
G: 12/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Inter'in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu, yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılması hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, yaz transfer döneminde çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe haberleriyle ilgili konuştu.



A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ile oynadığı maçın ardından İtalya'dan Sportmediaset'e konuşan Hakan Çalhanoğlu, söz konusu haberlerle ilgili, "Bu yaz hiçbir şey olmadı!" dedi.



Inter'de mutlu olduğunu söyleyen milli futbolcu, "Ben her zaman bir Inter oyuncusu oldum ve burada devam etmekten mutluyum. Kulübüm için her şeyi yapıyorum çünkü dediğim gibi ben bir Inter oyuncusuyum. Benim için hiçbir şey değişmedi. Bu yüzden, her zamanki gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.



Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında 2 golle yıldızlaşan Kenan Yıldız ile ilgili, "Kenan Yıldız, Ballon d'Or'u kazanabilir. Ben kazanamayacağım ama o kazanabilir, bunu başarabilir." dedi.



Inter'de bu sezon 6 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.



﻿Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu'nun, Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



#Hakan Çalhanoğlu
#Fenerbahçe
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
OGM işçi alımı kurası çekildi mi, 262 engelli ve eski hükümlü alımı İŞKUR sonuçları ne zaman belli olacak?