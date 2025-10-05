Yeni Şafak
Halil Umut Meler Samsunspor'un golünü iptal etme nedenini açıklamış

5/10/2025, Pazar
5/10/2025, Pazar
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'la karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısında Samsunspor'un Musaba ile bulduğu golü iptal eden hakem Halil Umut Meler, devre arasında oyunculara iptal gerekçesini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor'la karşı karşıya geldi.

Maçın 34. dakikasında Samsunspor, Musaba ile golü buldu ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.

Yapılan VAR incelemesinin ardından hakem Halil Umut Meler, monitörde pozisyonu izlemeye davet edildi. Pozisyonu izleyen Meler, golün iptal kararını tasdik etti.

Maçın spikeri, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in, iptal gerekçesini oyunculara devre arasında açıkladığını duyurdu.

Spiker, "Halil Umut Meler, Samsunspor'un golünü kaleci Tarık Çetin'in görüş açısını engellemesi sebebiyle iptal ettiğini soyunma odasında oyunculara açıkladı" dedi.

#Halil Umut Meler
#Fenerbahçe
#Samsunspor
