Hasan Şaş Galatasaray'da oynamasını istediği futbolcuyu açıkladı

Galatasaray'ın efsane futbolcularından antrenör Hasan Şaş, sarı-kırmızılı takımla ilgili yorumlarda bulundu. Oyuncuları değerlendiren Şaş, Beşiktaş'ın yıldızı için, "Keşke Galatasaray'da olsaydı" dedi.
Hasan Şaş'ın Yeni Açık YouTube kanalında Galatasaray hakkında yaptığı yorumlar şu şekilde:
"Bu kadar başarılı olan hocalar kendini öyle anlatır ki... Okan hoca kısaca geçiyor. PR yapmıyor."
"Bir bakıyorsunuz Eren, Barış oynuyor. Kiralık verilecek Yunus takımın yıldızı oluyor. Geçen yılın en kilit oyuncuları Demirbay'dı, sonra başkasını çıkardı, bir şekilde hatasından dönüp başka bir şekillere geçip başarılı oluyor Okan Buruk."
"Okan Hoca, birçok şeyi değiştirebilen biri. Yunus Akgün'den bu performansı bekliyor muydunuz?"
"Rafa Silva keşke Galatasaray'da olsaydı. Çok etkili, çok etkili toplar getiriyor. Çok çok iyi oyuncu."
"Galatasaray'ın Osimhen transferini zorlaması lazım. Jelert piyasada yok, 9 milyon euro verildi. Cuesta yok, 8 milyon euro verildi. Sayarsak çöpe giden bir 30 milyon euro falan var. Osimhen'i de almak için zorlaması lazım."
"Frankowski topu kontrol derken benim evde kalbim duruyor maç izlerken. Çocuğun bir güveni yok kendine. Frankowski'yi iyi işleyip takıma kazandırmak lazım. Futbolu unutamaz değil mi yani? Bir şekilde kazanılması lazım."