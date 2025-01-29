Hasan Şaş’tan Galatasaray için transfer açıklaması: ‘Hemen alması lazım’

Galatasaray’ın efsane isimlerinden Hasan Şaş, sarı-kırmızılıların hem lig hem de Avrupa Ligi’ndeki konumunu değerlendirdi. Tecrübeli isim Galatasaray’ın transferde nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda da açıklamalarda bulundu.
Hasan Şaş, Galatasaray'ın transfer gündemini Yeni Açık'ta değerlendirdi.
Galatasaray'ın önündeki Ajax ve Gaziantep FK maçlarına değinen Hasan Şaş, "Taraftar olarak söylüyorum Ajax maçı umrumda değil. Gaziantep maçının kötü bitmesi halinde Fenerbahçe'nin moral üstünlüğü çok öne geçecek.
Gaziantep maçında kaybedilecek puan Galatasaray'ın şampiyonluğunu etkiler. Ajax maçının tabii ki kazanılması lazım ama kazanılmasa bile play-off turu var.
Avrupa'yı kovalarken bir bakarsın lig elinizden gider" dedi.
Gabriel Sara'nın sakatlığıyla Galatasaray'ın sekteye uğradığını ifade eden Hasan Şaş, sarı-kırmızılıların kadrosunun geniş olmadığını ifade etti.
Galatasaray'ın çok gol yediğine vurgu yapan Hasan Şaş, "Galatasaray'ın bu sıkışık periyotta Kaan Ayhan, Torreira ve Sara üçlüsüyle başlaması lazım.
Galatasaray'ın şu an kendini sağlama alması lazım yoksa çok gol yemeye devam edersin çünkü Galatasaray'ın fizik gücü ve yedek kadrosu takımı götürecek durumda değil" şeklinde konuştu.
Son olarak Galatasaray'ın transfer gündemine de değinen Hasan Şaş şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray sağ beke yoğunlaşıyor ama Galatasaray'ın 8 numara, stoper ve kanat forvete ihtiyaç var. Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Jelert ve Sallai ile sağ beki götürebilirsiniz.
Galatasaray sağ beke odaklanmasın. 8 numara, stoper ve kanat forveti hemen alması lazım."