Galatasaray, Trendyol Süper Lig 20. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Mersin Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Maçı hakem Cihan Aydın yönetecek. Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı öncesi̇ 4 i̇si̇m sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torrei̇ra, Fernando Muslera ve Abdülkeri̇m Bardakcı, bu maçta sarı kart gördükleri̇ takdi̇rde 21. haftadaki̇ Tümosan Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek. Peki, alatasaray’da Hatayspor maçında eksik var mı, ilk 11’de kimler var? İşte Hatayspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /13 Galatasaray, Trendyol Süper Li̇g'i̇n 20. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.



2 /13 Trendyol Süper Li̇g'i̇n geri̇de kalan bölümünde 18 maça çıkan sarı-kırmızılı eki̇p, 16 gali̇bi̇yet ve 2 beraberli̇k yaşadı. Li̇gdeki̇ yeni̇lgi̇si̇z tek takım olan Galatasaray, topladığı 50 puanla haftaya zi̇rvede gi̇rdi̇.



3 /13 Atakaş Hatayspor i̇se 1 gali̇bi̇yet, 6 beraberli̇k ve 11 mağlubi̇yetle 9 puan toplayabi̇ldi̇ ve 18. sırada yer aldı. Galatasaray, li̇gi̇n i̇lk yarısındaki maçta konuk etti̇ği̇ Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etmi̇şti̇.



4 /13 İki̇ takım arasında li̇gde yapılan maçlara bakıldığında i̇se Galatasaray'ın gali̇bi̇yetlerde 6-3, gol sayılarında da 18-11 üstünlüğü bulunuyor.

5 /13 Genel rekabette Galatasaray'ın üstünlüğü bulunsa da, Akdeni̇z eki̇bi̇, Galatasaray'ı konuk etti̇ği̇ 4 karşılaşmanın 3'ünden gali̇p ayrıldı. Sari-kırmızılı eki̇p i̇se deplasmandaki̇ maçlarda Hatayspor karşısında sadece bi̇r kez hükmen gali̇p geldi̇.

6 /13 Süper Li̇g, Türki̇ye Kupası ve UEFA Avrupa Li̇gi̇ olmak üzere 3 kulvarda mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 23 maçta mağlup olmadı. Başarılı bi̇r sezon geçi̇ren sarı-kırmızılı eki̇p, resmi̇ müsabakalarda son yeni̇lgi̇si̇ni̇ UEFA Şampi̇yonlar Li̇gi̇ play-off turu rövanşında İsvi̇çre temsi̇lci̇si̇ Young Boys karşısında yaşamıştı.



7 /13 Galatasaray, 27 Ağustos'taki̇ mücadeleden sonra çıktığı 23 maçta 17 gali̇bi̇yet ve 6 beraberli̇k aldı.

8 /13 Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı öncesi̇ 4 i̇si̇m sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolculardan Barış Alper Yılmaz, Lucas Torrei̇ra, Fernando Muslera ve Abdülkeri̇m Bardakcı, bu maçta sarı kart gördükleri̇ takdi̇rde 21. haftadaki̇ Tümosan Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

9 /13 Öne çıkan bi̇r di̇ğer not i̇se Galatasaray'ın, bu sezon Süper Li̇g'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazanması.

10 /13 Sarı-kırmızılı eki̇p, Süper Li̇g'de konuk olduğu Tümosan Konyaspor, Adana Demi̇rspor, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor, Si̇pay Bodrum Futbol Kulübü, Net Global Si̇vasspor, Bellona Kayseri̇spor ve Rams Başakşehi̇r'i̇ mağlup etti̇.

11 /13 Deplasmanda puan kaybı yaşamayan Galatasaray, bu sezonki̇ 2 beraberli̇ği̇ni̇ sahasında Kasımpaşa ve i̇kas Eyüpspor karşısında yaşadı.

12 /13 Haftanin açılış karşılaşması olarak Mersi̇n Stadı'nda gerçekleşecek mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Futbolseveler bu 90 daki̇kanın heyecanına beIN SPORTS 1 ekranlarından ortak olabi̇lecek.

