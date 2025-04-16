Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor evinde TÜMOSAN Konyaspor’u konuk edecek. Sezonun ilk yarısında Konyaspor ile oynadığı Süper Lig maçından beraberlikle ayrılan Hatayspor, ligde 19 puanla 18. sırada yer alıyor. Hatayspor'a konuk olduğu 15 resmi maçın sadece ikisini kazanabilen Konyaspor ise 37 puanla 12. sırada yer alıyor. Peki, Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

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Hatayspor - TÜMOSAN Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor - TÜMOSAN Konyaspor maçı 18 Nisan Cuma günü saat 20.00’de başlayacak.





2 /6 Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Mersin'de TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



3 /6 Kulübün açıklamasına göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yapan Hatay ekibi, hava topu, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.



4 /6 Basına kapalı antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.



5 /6 Bordo-beyazlı ekipte oyuncular Kerim Alıcı ve Lamine Diack'ın sakatlıklarının sürdüğü bildirildi.

