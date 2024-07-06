Hollanda - Türkiye maç kadrosu ve ilk 11’ler || A Milli Takım'da ilk 11’de kimler var?

A Milli Futbol Takımı EURO 2024 çeyrek final turunda bu akşam saat 22.00’de Hollanda ile karşılaşacak. Berlin'de oynanacak karşılaşmayı Fransız hakem Turpin yönetecek. İki ülke A milli takımları arasında bugüne dek yapılan 12 karşılaşmanın 3'ünde Türkiye kazanırken, 6'sında ise Hollanda sahadan galibiyetle ayrıldı. Peki, Hollanda maçında ilk 11’de kimler var? İşte Hollanda - Türkiye maç kadrosu ve muhtemel 11’ler...
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final karşılaşmasında Berlin'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Bu akşam saat 22.00’de başlayacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
İki ülke bu maçla birlikte 13. kez rakip olacak.
Milliler grubun ilk karşılaşmasında Gürcistan'ı 3-1'lik skorla mağlup ederken, ikinci maçta Portekiz'e 3-0 mağlup olmuştu. Son maçında ise Çekya'yı 2-1 mağlup ederek grubu ikinci sırada tamamladı ve son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup etti.
D Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Hollanda ise son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Türkiye ile Hollanda bugüne kadar 12 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler sahadan 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 kez de mağlubiyetle ayrıldı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 7'si resmi, 5'i özel olmak üzere 12 maça çıktı.
Milliler, Montella yönetiminde geride kalan müsabakalarda 6 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.
Millilerde bozkurt işareti nedeniyle iki maç ceza alan Merih Demiral ile kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü forma giyemeyecek.
HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇ KADROSU
TÜRKİYE İLK 11
Mert Günok
M.Müldür
Merih
Abdülkerim
Ferdi
Kaan
Hakan
Salih
Arda
Kenan
Barış.
HOLLANDA 11
Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Simons, Malen, Gakpo, Depay
MİLLİ TAKIMIN EURO 2024 KADROSUNDA KİMLER VAR?
Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır
Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökcü, Salih Özcan
Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı