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Spor

Hollanda - Türkiye maç kadrosu ve ilk 11’ler || A Milli Takım'da ilk 11’de kimler var?

16:14 - 6/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:32 - 6/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

A Milli Futbol Takımı EURO 2024 çeyrek final turunda bu akşam saat 22.00’de Hollanda ile karşılaşacak. Berlin'de oynanacak karşılaşmayı Fransız hakem Turpin yönetecek. İki ülke A milli takımları arasında bugüne dek yapılan 12 karşılaşmanın 3'ünde Türkiye kazanırken, 6'sında ise Hollanda sahadan galibiyetle ayrıldı. Peki, Hollanda maçında ilk 11’de kimler var? İşte Hollanda - Türkiye maç kadrosu ve muhtemel 11’ler...

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final karşılaşmasında Berlin'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

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Bu akşam saat 22.00’de başlayacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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İki ülke bu maçla birlikte 13. kez rakip olacak.

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Milliler grubun ilk karşılaşmasında Gürcistan'ı 3-1'lik skorla mağlup ederken, ikinci maçta Portekiz'e 3-0 mağlup olmuştu. Son maçında ise Çekya'yı 2-1 mağlup ederek grubu ikinci sırada tamamladı ve son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup etti.

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D Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Hollanda ise son 16 turunda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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Türkiye ile Hollanda bugüne kadar 12 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler sahadan 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 kez de mağlubiyetle ayrıldı.

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 7'si resmi, 5'i özel olmak üzere 12 maça çıktı.

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Milliler, Montella yönetiminde geride kalan müsabakalarda 6 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

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Millilerde bozkurt işareti nedeniyle iki maç ceza alan Merih Demiral ile kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü forma giyemeyecek.

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HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇ KADROSU



TÜRKİYE İLK 11

Mert Günok

M.Müldür

Merih

Abdülkerim

Ferdi

Kaan

Hakan

Salih

Arda

Kenan

Barış.











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HOLLANDA 11

Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Reijnders, Schouten, Simons, Malen, Gakpo, Depay




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MİLLİ TAKIMIN EURO 2024 KADROSUNDA KİMLER VAR?



Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökcü, Salih Özcan

Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı






#Türkiye
#Hollanda
#EURO 2024
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